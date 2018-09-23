İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ve Körfez ülkelerini suçladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için Tahran'dan ayrılmadan önce yaptığı basın toplantısında, ABD destekli Körfez Arap ülkelerini İran'daki hükümet karşıtı etnik Arap gruplarına mali ve askeri destek sağlamakla suçladı. ABD'ye sert eleştirilerde bulunan Ruhani, “Amerika, dünyanın geri kalanına bir kabadayı gibi davranıyor ve kaba kuvvete başvurarak hareket edebileceğini düşünüyor” dedi. “Ama halkımız direnecek. Hükümetimiz Amerika ile yüzleşmeye hazır.

Bu durumun üstesinden geleceğiz (yaptırımlar) ve Amerika yanlış yolu seçtiğine pişman olacak” ifadelerini kullanan Ruhani, “Amerika ülkemize kaos ve huzursuzluk getirmek istiyor, ancak bunlar gerçek olmayan fanteziler ve asla hedeflerine ulaşamayacaklar” diye konuştu.

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde dün askeri geçit töreni sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısında 25 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi de yaralanmıştı. Silahlı saldırıyı İran'ın terör örgütü olarak tanımladığı ve ülkede yaşayan Arap kökenlilerden oluşan Al Ahvaziye örgütü üstlenmişti.