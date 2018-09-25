İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'de Protesto edildi

İranlılar dışında Tahran rejimine karşı olan ABD vatandaşlarının da katıldığı gösteride protestocular eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad lehinde sloganlar atarak Ruhaniyi istifaya davet ettiler.

Son iki yılda İran'da 2 binin üzerinde rejim muhalifinin idam edildiği hatırlatılan gösteri esnasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Göstericiler, uluslararası toplumun İran ile yaptığı nükleer anlaşmanın da hata olduğunu dile getirerek ülkeye demokrasi gelmesini istediklerini vurguladılar.

Candemir Sarı - Hasan Çelik