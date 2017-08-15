İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Birkaç saat içerisinde nükleer anlaşmayı feshedebiliriz'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani meclis konuşmasında, “ABD, yaptırımların uygulandığı geçmiş döneme geri dönmek istiyorsa, İran birkaç hafta, ay değil, bir kaç saat içinde eski kapasitesine çok daha gelişmiş olarak dönecek" dedi. Ruhani, Birleşik Devletlerin dayattığı yeni yaptırımların 2015’de 6 büyük güçle imzalanan nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti. Ruhani, dünyanın ABD’nin uluslararası anlaşmaları ve nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini açıkça gördüğünü belirterek, Washington'ın “iyi bir partner” olmadığını ifade etti.

ABD, Temmuz ayında İran'a 18 kurum ya da bireyin etkileneceğini balistik füze programı ve “terör örgütlerine yardımları” nedeniyle yeni ekonomik yaptırımlar getirmişti. Ağustos başında ise ABD Başkanı Donald Trump, kongrenin onayını alarak İran, Rusya ve Kuzey Kore üzerinde yeni yaptırım tasarısı imzalamıştı. Yaptırımlar İran'ın füze programlarının yanı sıra insan hakları ihlallerini de hedef alıyor. İran ise füzelerin nükleer silah taşımak için tasarlanmadığını söyleyerek iddiaları reddetmişti.

Trump, geçtiğimiz hafta İran'ın nükleer anlaşmanın ruhuna uymadığını söylemişti.

İran, ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan P5 + 1 ülkeleri ile 14 Temmuz 2015’de nükleer anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, İran nükleer programını büyük oranda donduracaktı.