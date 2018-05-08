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İran Devlet Başkanı Ruhani: "Hiçbir hatamız, yanlışımız olmadı"

İran Devlet Başkanı Ruhani: "Hiçbir hatamız, yanlışımız olmadı"

İran Devlet Başkanı Ruhani: &quot;Hiçbir hatamız, yanlışımız olmadı&quot;

08 Mayıs 2018 21:47

İran Devlet Başkanı Ruhani: "ABD, ne gibi bilgilere sahip olduğunu bize göstermeli. İran tüm sorumluluklarını yerine getirmiştir. Hiçbir hatamız, yanlışımız olmadı. Ancak bugün görebiliyoruz ki, uluslararası anlaşmalara hangi ülkenin saygısı olmadığını gördük. Trump, yönetiminin tek destekçisinin sadece İsrail olduğunu gözüyoruz. Bu rejim bölgede insanlık suçu işleyen bir rejimdir. Bu anlaşma 5+1 hükmümü kaybetmiştir. Sadece 5 ülkeyle devam edeceğiz. Diğer beş ülkenin yardımıyla istenilen tüm sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

 

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