İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasemi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in İsviçre’nin Lozan kentinde yapılacak olan Suriye görüşmelerine katılacağını duyurdu. Kasemi, “Dışişleri Bakanı Zarif, Lozan’daki Suriye krizinin görüşüleceği uluslararası konferansa katılacak” dedi.

Dışişleri Başkanı Yardımcısı Hüseyin Cabir Ansari de, Lozan’da gerçekleştirilecek olan Suriye görüşmelerine İran’ın yanı sıra Rusya, ABD, Türkiye, Suudi Arabistan, Irak, Mısır ve Katar Dışişleri Bakanlarının katılacağını duyurmuştu.