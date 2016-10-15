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İran Dışişleri Bakanı, Suriye görüşmelerine katılacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lozan’daki Suriye görüşmelerine katılacak.

İran Dışişleri Bakanı, Suriye görüşmelerine katılacak

15 Ekim 2016 10:47

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasemi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in İsviçre’nin Lozan kentinde yapılacak olan Suriye görüşmelerine katılacağını duyurdu. Kasemi, “Dışişleri Bakanı Zarif, Lozan’daki Suriye krizinin görüşüleceği uluslararası konferansa katılacak” dedi.

Dışişleri Başkanı Yardımcısı Hüseyin Cabir Ansari de, Lozan’da gerçekleştirilecek olan Suriye görüşmelerine İran’ın yanı sıra Rusya, ABD, Türkiye, Suudi Arabistan, Irak, Mısır ve Katar Dışişleri Bakanlarının katılacağını duyurmuştu. 

Etiketler: Cevad Zarif, İran Dışişleri Bakanı Muhammed


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