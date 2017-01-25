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İran eski Dışişleri Bakanı ameliyat oldu

İran eski Dışişleri Bakanı Ebrahim Yazdi İzmir’de ameliyat oldu. Yazdi’nin ameliyatını gerçekleştiren Prof.Dr. Ahmet Çoker, “Hastamızın durumu iyi. Ancak uzun bir nekahat dönemine ihtiyacı var” dedi.

İran eski Dışişleri Bakanı ameliyat oldu

25 Ocak 2017 11:18

İran’in önemli siyaset adamlarından biri olan Ebrahim Yazdi, 16 Ocak Pazartesi günü İzmir'deki özel bir hastanede pankreas başı tümörü ameliyatı geçirdi. Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Profesörü Ahmet Çoker, şu bilgileri verdi:
“Safra yolları ve 12 parmak bağırsağının pankreas başına yakın bölümlerinde oluşan tümörlerin, bu üç organın birbirine yapışık durumda olmaları nedeniyle ayırmak mümkün olmuyor. Bu nedenle de bu organlardan birinde meydana gelen tümörlerde o bölgeyi tamamen temizlemek gerekiyor. Onkolojik prensipler gereği pankreas başı, 12 parmak bağırsağı ve safra yollarının bu bölgeye yakın bölümlerinin komple alındığı bu yönteme Whipple ameliyatı deniyor. Hastamıza da bu operasyonu uyguladık. Sağlık durumu iyi, komplikasyon yok. Hastanede tedavisi sürüyor. Ancak uzunca bir nekahat dönemine ihtiyacı var.” 

Etiketler: Ebrahim Yazdi, İran eski Dışişleri Bakanı


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