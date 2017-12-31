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İran: 'Eylemlerin devam etmesine izin vermeyeceğiz'

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülke genelinde devam eden eylemlere izin vermeyeceklerini dile getirdi.

İran: Eylemlerin devam etmesine izin vermeyeceğiz

31 Aralık 2017 15:34

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, İran’da Perşembe günü başlayan protestoların devam etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. “Sorunları şiddet ve terörle çözmek gibi bir seçenek yok” diyen Fazli, gösterilerin halka karşı bir isyan olduğunu ifade ederek, “Buna izin veremeyiz” dedi. Yasalara karşı gelmeyi seçenlerin sonuçlarına da katlanacağını kaydeden İranlı Bakan, vatandaşların haklarını dile getirmek için yasal yollarının bulunduğunu dile getirdi.

İran’ın Meşhed kentinde Perşembe günü işsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayan eylemler sürüyor. Meşhed kentinde başlayan olaylar Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum'un ardından başkent Tahran’a sıçradı. Ülkenin Dorud kentindeki protestolarda da 2 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişinin sokaklara döküldüğü eylemlerde ülke genelinde 80 kişi gözaltına alındı.

Eylemlerin patlak vermesinin ardından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bugün açıklama yapması bekleniyor.

 

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