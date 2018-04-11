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İran Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret

İran'ın Futbol Federasyonu delegasyonu, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile bir araya geldi.

İran Futbol Federasyonundan TFFye ziyaret

11 Nisan 2018 16:45

Rusya'daki Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek İran'ın Futbol Federasyonu delegasyonu, 28 Mayıs 2018'de oynanacak Türkiye-İran hazırlık maçı öncesi TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile buluştu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde; İran Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mohammad Reza Saket ile Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz'un yanı sıra TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.

Türkiye'de yapılacak özel karşılaşma ile ilgili fikir alışverişinde bulunulan görüşme, karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.  

 

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