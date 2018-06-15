Diğer
Kategoriler

İran, galibiyeti son dakikada aldı

2018 Dünya Kupası B Grubu'nda İran, Fas'ı 90+5. dakikada atılan golle 1-0 mağlup etti. 2018 Dünya Kupası B Grubu'nda Saint Petersburg'da Fas ile İran karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İran, 90+5. dakikada Bouhaddouz'ın kendi kalesine attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

İran, galibiyeti son dakikada aldı

15 Haziran 2018 21:06

Mücadele dengeli başlarken, karşılıklı ataklarla geçen ilk devrede gol sesi çıkmadı. Ekipler ikinci yarıya daha da düşük tempoda başladı ve devrede dakika 90'ı gösterirken golsüz eşitlik de devam etti. Mücadeleye 6 dakika uzatma eklendi. 90+5. dakikada İran'ın kullandığı serbest vuruşta Bouhaddouz'ın ters vuruşuyla top ağlara gitti ve İran 1-0 öne geçti. Karşılaşmadan 1-0 üstün ayrılan İran Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.

Fas Milli Takımı'ndaki Galatasaraylı oyuncu Younes Belhanda 90 dakika sahada kaldı. Başakşehirli futbolcu Manuel Da Costa ise 82. dakikada Harit'in yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçeli Nabil Dirar ve Yeni Malatyasporlu Boutaib ise forma şansı bulamadı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç