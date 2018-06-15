İran, galibiyeti son dakikada aldı

Mücadele dengeli başlarken, karşılıklı ataklarla geçen ilk devrede gol sesi çıkmadı. Ekipler ikinci yarıya daha da düşük tempoda başladı ve devrede dakika 90'ı gösterirken golsüz eşitlik de devam etti. Mücadeleye 6 dakika uzatma eklendi. 90+5. dakikada İran'ın kullandığı serbest vuruşta Bouhaddouz'ın ters vuruşuyla top ağlara gitti ve İran 1-0 öne geçti. Karşılaşmadan 1-0 üstün ayrılan İran Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.

Fas Milli Takımı'ndaki Galatasaraylı oyuncu Younes Belhanda 90 dakika sahada kaldı. Başakşehirli futbolcu Manuel Da Costa ise 82. dakikada Harit'in yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçeli Nabil Dirar ve Yeni Malatyasporlu Boutaib ise forma şansı bulamadı.