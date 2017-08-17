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İran Genelkurmay Başkanı Bakıri'den Türkiye açıklaması

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Türkiye ziyaretine ilişkin İran medyasına yaptığı açıklamada, “Çeşitli bölgesel ve askeri konularda daha iyi bir istişare ve işbirliği için gerekli bir ziyaretti” dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Bakıriden Türkiye açıklaması

17 Ağustos 2017 15:57

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin İran medyasına açıklamalarda bulundu. İki tarafın da Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin Irak’tan ayrılmak için yapacağı referandumun istikrarı bozacağı noktasında mutabık olduğunu söyleyen Bakıri, Astana görüşmeleri ile Suriye’de barış sürecinde işbirliği noktasında hemfikir olunduğunu kaydetti. Bakıri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın zamanda İran’ı ziyaret edeceğini de dile getirdi.

Türkiye’de verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakıri, “Çeşitli bölgesel ve askeri konularda daha iyi bir istişare ve işbirliği için gerekli bir ziyaretti. Türkiye ile yıllardır dostane ilişkilerimiz, güvenli sınırlarımız var. Ancak bu ziyaret bakışımızı değiştirmek için gerekliydi” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: iran, Muhammed Bakıri


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