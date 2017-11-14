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İran-Irak sınırındaki depremde ölü sayısı 530’a yükseldi

Irak-İran sınırında meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 530’a yükseldiği açıklandı. Yaralı sayısının ise 8 bin olduğu belirtildi.

İran-Irak sınırındaki depremde ölü sayısı 530a yükseldi

14 Kasım 2017 16:05

Irak-İran sınırında merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İranlı yetkililer, şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 530’a yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısının ise 8 bine ulaştığı belirtildi. Depremden 14 ili etkilenen İran'da Kirmanşah Eyaleti'ndeki 85 bin nüfuslu Serpol Zehab şehrinde büyük yıkım meydana geldiği bildirildi.
Bölge halkının yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirten yardım görevlileri battaniye, çadır, giyecek, ilaç ve içme sularını saklamak için büyük bidonlara acil ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Depremin yıkıcı etkilerinin ise en çok Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesinde yaşandığı belirtildi. Irak'ta da 7 kişi hayatını kaybetmişti.
 

Etiketler: ırak deprem, iran

 

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