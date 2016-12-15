Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye yaklaşık bin kişi akşam saatlerinde İran Başkonsolosluğu önünde toplanarak Halep’teki sivillere yönelik saldırıları protesto etti. Bayrak ve dövizler açan grup “İran ümmete hesap verecek”, “Katil İran Suriye’den defol”, “ Halep halkı yalnız değildir”, Halep İran’a mezar olacak”, “ Halep Sünni’dir, Sünni kalacak” şeklinde slogan attılar.

Öte yandan olası bir olumsuzluğa karşı İran Konsolosluğu önünde önlem alan polis ekipleri konsolosluğunun önünü TOMA ile kapattı. Bu arada grup içerisinden bazı vatandaşlar İran Konsolosluğu’na taş ve yumurta attı. Polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polisin uyarıları sonrası eylem sona erdi.