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İran Konsolosluğu önünde Halep protestosu

Sivil toplum kuruluşları, Suriye'nin Halep kentinde sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıları, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestoda İran aleyhine sloganlar atıldı.

İran Konsolosluğu önünde Halep protestosu

16 Aralık 2016 16:57
İran Konsolosluğu önünde Halep protestosu - Tıkla İzle

Suriye’de Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle ilan edilen ateşkesin ihlal edilmesi ve Halep’teki sivillerin açılacak koridor üzerinden tahliye edilmesinin engellemesine tepkiler sürüyor. Cevheri Kasım Paşa Camii önünden İran'ın İstanbul Başkonsolosluğuna yürüyen çok sayıda vatandaş da, İran’ın Halep tutumuna tepki gösterdi. Ellerinde "Yavuz Sultan Selim Atamızın yolundayız" ve "İran Yalan, Nifak, Katliam" pankartlarıyla konsolosluğa yürüyen yaklaşık 250 kişilik grup için polisin geniş güvenlik önlemi aldı. Olası bir olumsuzluğa karşı İran Konsolosluğu önünde önlem alan polis ekipleri konsolosluğunun önünü TOMA'yla kapattı. Kalabalığa tepki gösteren bir kişiyle vatandaşlar arasında arbede yaşanırken polis tepki gösteren vatandaşı gözaltına aldı. Protesto, polisin uyarılarının ardından sona erdi.

"Bu zulmün vahşetin faillerinden biri de İran'dır"
Halep kentinde yaşananlara tepki gösteren Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, "İslam ümmetinin en canlı kentlerinden olan Halep bugün gözlerimizin önünde soluyor, saat saat ölüyor, çöküyor. Kaybımız büyük, üzüntümüz derin, Halep bilinçli bir şekilde yakıldı, yıkıldı, zulme uğratıldı. Hunharca, acımasızca halk katledildi. Bu zulmün vahşetin faillerinden biri de İran'dır. Hatta asıl sorumlusu, asıl failidir" dedi.

Murat Horoz 

 


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