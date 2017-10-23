İran plakalı otobüsten kaçak sigara çıktı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Reşadiye ilçesinde bulunan Çayırpınar köyü D-100 karayolu üzerinde yapılan uygulamada İran plakalı yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada 290 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahsa 4 bin 60 lira para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri tarafından Erbaa ilçesinde yapılan uygulamada ise durdurulan yolcu otobüsünde E.Ö. isimli yolcunun valizlerinde yapılan aramada bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, E.Ö.'ye 14 bin lira idari para cezası kesildi.

Yolcu otobüsünün şoförüne ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 206 lira idari yaptırım uygulandı.

Dursun Ekrem Er

