Diğer
Kategoriler

İran plakalı otobüsten kaçak sigara çıktı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada valiz içerisine istiflenmiş 290 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İran plakalı otobüsten kaçak sigara çıktı

23 Ekim 2017 15:54

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Reşadiye ilçesinde bulunan Çayırpınar köyü D-100 karayolu üzerinde yapılan uygulamada İran plakalı yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada 290 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahsa 4 bin 60 lira para cezası uygulandı.
Jandarma ekipleri tarafından Erbaa ilçesinde yapılan uygulamada ise durdurulan yolcu otobüsünde E.Ö. isimli yolcunun valizlerinde yapılan aramada bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, E.Ö.'ye 14 bin lira idari para cezası kesildi.

Yolcu otobüsünün şoförüne ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 206 lira idari yaptırım uygulandı. 

Dursun Ekrem Er
 

Etiketler: iran, plaka

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç