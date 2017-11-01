İran, Rusya ve Azerbaycan liderlerinden üçlü zirve

Bu yıl ikincisi düzenlenen Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'nde İran, Rusya ve Azerbaycan liderleri bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani zirve kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.

Zirvede, liderlerin Türkiye’yi ele aldığı açıklamalar dikkati çekti. Zirvede konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başta Suriye olmak üzere terörle mücadele alanında İran-Türkiye-Rusya üçlüsü arasında Astana görüşmeleri kapsamında devam eden işbirliğinin önemli olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Suriye'de terörle mücadele konusunda İran ve Türkiye işbirliğiyle olumlu ilerlemeler olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçlü zirvenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Putin, gerçekleştirilen zirvede, güvenlik terörle mücadele ve ekonomik işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Putin,"İstikrar, suç ve terörle mücadele ile ilgili önemli konuları tartıştık, elbette ekonomik konular gündemin üst sıralarındaydı" dedi.

Azerbaycan boru hattı vasıtasıyla Kuzey İran'a gaz tedarik etmeye hazır olduklarını söyleyen Putin, zirvede 3 ülkeyi ilgilendiren önemli konuları ele aldıklarını dile getirdi. Rus lider, toplantının sonucundan memnun olduğunu ifade ederek, davetinden dolayı İran Cumhurbaşkanı Ruhani’ye teşekkür etti.