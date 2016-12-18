İşte M.Necati Özfatura'nın bugünkü yazısı

Beşiktaş’ta hain saldırı sonucu çoğu polis şehitlerimiz ve yaralılar yalnız yakınlarının değil milyonların kalbine ateş düşürmüştür. Sadece Türkiye’nin değil İslamiyetin ve Müslümanların en azılı düşmanı emperyalist güçlerin kullandığı PKK asla ve asla Kürt asıllı vatandaşlarımızı temsil etmiyor. Kaldı ki Kürt asıllı "Din Âlimleri ve Medreseleri Derneği" Başkanına göre: "Binlerce yıl içinde Kürtlere PKK’nın yaptığı zulmü ne devlet ne de bir başkası yapmamıştır!"



Türk-Kürt ayrılmaz bir bütündür. En az 2 milyon ailenin birlikteliği bu şekildedir. Bu ailelerin birinci ve ikinci derece akrabalarının toplamı Yunanistan ve Bulgaristan toplam nüfusundan fazladır. Kürt asıllı vatandaşlarımızın yüzde 70’i Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun dışındaki bölgelerde yaşamaktadır. Türk ve Kürt arasında dinî, tarihî, kültürel ve ekonomik iş birliği vardır. Çok sayıda şirket ve iş yerinde ortaktırlar.



DİNDAR KÜRTLER PKK'YA KARŞI



Son derece dindar Kürtlerin son derece dinsiz, İslamiyet düşmanı PKK ile hiçbir bağı yoktur. Dış güçler bunun farkındadır ama Türkiye’nin gelişmesini önlemek, geçmişte olduğu gibi, Türkiye’yi “Yurtta sulh, cihanda sulh” yalanı ile sınırları içine hapsetmek için PKK, DAEŞ, FETÖ, DHKP-C gibi yerli ve millî olmayan sözde aydınları kullanıyorlar. Ancak inşallah hüsrana uğrayacaklardır. Nitekim bu hain terör saldırısı sonrası yaşananlar, 15 Temmuz gecesi ve "Yenikapı Ruhu"nun devam ettiğini göstermiştir. Çok sayıda illerde soğuk, kar ya da yağmur altında terör protesto edilmiştir. Ve halk daha güçlü olarak millî birlik içinde bütünleşmiştir.



Zamanımızın Lawrence’i olan ABD’li Fuller’in stratejisine göre; “İslamı İslam ile savaştırmak, Müslümanı Müslüman ile katletmek” vardır. Şu anda Haçlı Ordusu İran, Suriye ve Irak’ın katil ve zalim Şii askerleridir. Haçlı ordusunun komutanı ise bu ülke liderleridir. İnşallah yakında bu zulümlerinin hesabı olarak son derece büyük ilahi intikama maruz kalacaklardır.



HALEP'TE SOYKIRIM



Halep’teki soykırım -Türkiye ve birkaç ülke hariç- İslam Dünyasının yüz karasıdır. Güvenlik Konseyi baş katillerdir. Ve Siyonizm emrindedirler. Halep Perslerden sonra 1500 yıl Sünni ve Türk şehri idi. 1500 yıl sonra ilk defa katil, zalim ve İslamiyetin düşmanı azgın Şiilerin eline geçti. Ama orta vadede Halep yine Sünnilerin başkenti olacaktır. İnşallah bunu göreceksiniz.



Halep’te kadın, yaşlı, çocuk ve herkese katliam yapan hatta ateşte yakanların Müslümanlığı şüphelidir. Liderleri olan Humeyni kitaplarında "Sünnileri katletmek caiz, malları ganimet, eşleri ve kızları cariyedir" demektedir. Müslümanların başlarının tacı, gönüllerinin sultanı Hazreti Ebu Bekir (radıyallahü anh), Hazreti Ömer (radıyallahü anh) ve Hazreti Osman (radıyallahü anh) için; son derece çirkin sözler söylediği gibi (haşa) güzeller güzeli Efendilerimizi, Eshab-ı kiramın çok azı hariç tamamını ve Eshab-ı kiramdan sonra gelen Sünnileri kâfir olmakla suçluyor. Oysa “Müslümana kâfir diyen kâfir olur” hadis-i şeriftir.



İRAN Şİİ HİLALİ PEŞİNDE



Şah İsmail’in başlattığı fitneyi Humeyni uyandırdı. Humeyni’yi başa CIA getirdi. İran, İsrail ve ABD’ye hizmet etmektedir. İslam Dünyasına Şii emperyalizmi (mezhep kavgası) Türk asıllı Şah İsmail’in fitnesidir. Kendisi Safevi devletini kurmak istedi. Yanında güçlü Osmanlı İmparatorluğu vardı. Bunun savaş ile gerçekleşmesi imkânsız olduğundan Şiiliği İran’ın resmî dini yaptı. Ehl-i sünnet âlimlerini ve ileri gelenleri katletti. Kendisine karşı çıkan Sünni annesini dahi katletti. Şah İsmail’e kadar İran’da Hazret-i Ali (radıyallahü anh) ve Hazreti Hüseyin (radıyallahü anh) gibi bütün İslam büyükleri seviliyordu ve çok sayıda Ehl-i sünnet âlimi ve evliyası yetişmiş idi. Şah İsmail Sünni-Şii kavgasını siyasi hırsı için başlattı. İran, Şii hilali peşindedir. Ve İsrail’in, ABD’nin, AB’nin emperyalist projelerinin başaktörüdür.



57 ülkeden kurulu bir “kukla” ve emperyalist güçlerin emrinde olan “İslam Teşkilatı” nerede? Sözde bir Arap Birliği var. O da Suriye’deki katliama, soykırıma seyircidir. Her iki teşkilat da emperyalist güçlerin ve küresel sermayenin taşeronudur. Zalim ve katil Esad’a gelince şahsi iktidarı için 600 bin Suriyeliyi katletti ve ülkesini harabe hâline getirdi. İran, ABD, AB, Rusya, Lübnan ve Çin KATİLDİR, ZALİMDİR!..