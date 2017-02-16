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İran sınırında rekor uyuşturucu yakalandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gürbulak sınır kapısında, 600 kilogram eroin ele geçirildiğini ve ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğunu bildirdi. Ayrıca, olayın bu yıl içerisinde Gümrük Muhafaza Ekiplerince ortaya çıkarılan değer ve miktar bakımından en yüksek kaçakçılık girişimi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.


16 Şubat 2017 16:07

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İran’dan Bulgaristan’a geçmek üzere Gürbulak Gümrük Sahasına giriş yapan bir tırda yapılan aramada 600 kilogram eroinin ele geçirildiğini açıkladı. Tır sürücüsü İran uyruklu M.K. isimli şahsın tırda, boya ve kağıt yapımında veya sondaj malzemesi olarak kullanılan “barit tozu” olduğunu beyan ettiği kaydedildi. Gümrük Muhafaza Ekiplerinin araç içerisindeki eşyanın fiziki incelemesinin yapılmasına karar vermesi üzerine aracın arama hangarına alındığı ve x-ray taramasının ardından Narkotik Dedektör Köpekler Maddox ve Lora ile incelemede bulunulduğu ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Maddox ve Lora’nın şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgede bulunan paletlere aşırı tepki vermesi üzerine paletlerin açıldığı ve yapılan incelemede paletler içerisinde, beyaz renkli ve açık kahverengi olmak üzere iki farklı cins toz maddenin ele geçirildiği bildirildi. Maddelerden alınan numunelerin analizi sonucunda açık kahverengi maddenin eroin olduğu ve ele geçirilen eroinin piyasa değerinin ise yaklaşık 60 milyon olduğu kaydedildi.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayla ilişkisi olduğu düşünülen şüpheli M.K. isimli şahsın adli makamlara sevk edildiği ve olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. geçtiği ifade edildi. 

İlker Turak

Etiketler: gümrük ve ticaret bakanlığı, Gürbulak Sınır Kapısı, uyuşturucu


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