Mersin Limanı’ndan 1 Nisan 2016 tarihinde aldıkları hurmaları İran’a götüren 9 tır, İran’da mahsur kaldı. Bazargan Gümrük Kapısı’nda bir tırda bir paletteki hurmanın üstünde İsrail etiketi bulan İranlı yetkililer, hurma taşıyan 9 tırın tamamını rehin aldı. Yaklaşık 11 aydır İran’da rehin tutulan tırlarla birlikte şoförler, kurtarılmayı bekliyor. 2 mahkeme tarafından tırların hurmalarla birlikte Türkiye’ye iadesi kararı çıkarken, İranlı yetkililer mahkeme kararını yok sayıp, tırların iadesini gerçekleştirmiyor.

"9 TIR HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEKSİZİN ORADA TUTULUYOR"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Güleç Transport Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü Ahmet Can, İran’da bekletilen 9 tırdan 4’ünün kendilerine ait olduğunu söyledi. Mersin Limanı’ndan İran’a sürekli taşıma yaptıklarını ifade eden Can, "Mersin’de faaliyet gösteriyoruz. Biz 11 ay önce Mersin Limanı’ndan İran’a gitmek üzere 4 tırımızı yükledik. Araçlarımızı buradan İran Bazargan Gümrüğüne gönderdik. Araçlarımız 1 Nisan 2016 tarihinden beri orada. 11 ay olmasına rağmen araçlarımız, şoförlerimizle beraber Bazargan Gümrük Kapısı’nda rehin tutuluyor. Sadece bir palette İsrail etiketinden dolayı. Bu etiketten dolayı mahkeme kararı ile araçlarımız rehin alındı. Bizim 4, başka firmaların da 5 tırı var. 9 tır orada mahsur durumda. Bu 9 aracın 9’u da hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, orada tutuluyor. Sadece bir palette çıkan bir etikete bakarak orada tutuyoruz. Olaydan sonra hemen hemen her yere başvuru yaptık. Şu anda Dışişleri Bakanlığımız konuyla ilgileniyor. İran’dan kaynaklı bir türlü sonuç alamıyoruz" diye konuştu.

"2 MAHKEME KARARINI TANIMADILAR, ARKADAŞLARIMIZ ORADA REHİN TUTULUYOR"

Hurmalardan İran yetkililerinin numune de aldığını kaydeden Can, şöyle devam etti:

"Analize götürdüler, baktılar. Bunun dışında mahkeme kararı dediler. Mahkeme kararı da yaklaşık 1 ay önce çıktı. Mahkeme, bu araçların hurmalarla birlikte geldiği ülkeye iade edilmesine karar verdi. Ancak gümrük ve orada istihbarat ’bu mahkeme kararını da tanımıyoruz’ dediler, araçlarımızı, şoförlerimizle birlikte orada rehin tutuluyorlar, mahsur bırakıyorlar. İranlı yetkililer bir üst mahkemeye başvurdu. Üst mahkeme de bu araçların geldiği ülkeye hurmalarla birlikte iade edilmesine karar verdi. Bu sonuç çıkmasına rağmen tırlar geri bırakılmadı. 2 mahkeme kararını da tanımadılar, arkadaşlarımız orada rehin tutuluyor. Neden dolayı bekletiyorlar, gerekçe de yok. Biz Dışişleri Bakanımızdan, Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Bu işi çözemesek bizim şoförlerimiz orada çok zorluklar çekiyor ve çok sıkıntılar içindedir. Bize bir el atmalarını istiyorum."

"ŞOFÖRLERİMİZ EKSİ 20 DERECEYİ BULAN SOĞUKLARDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORLAR"

Şoförlerin durumunun da artık iyice kötüleştiğini kaydeden Can, "Şoförlerimiz çok zor şartlarda yaşıyorlar. Şoförlerimiz eksi 20 dereceyi bulan soğuklarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Artık araçların ısıtıcıları çalışmıyor. Yiyecek, içecek ihtiyaçlarını çok zor şartlarda karşılayabiliyorlar. Bizim de artık gücümüz tükendi. Bu şoförlerimizin ailesine de biz bakıyoruz. Biz de zor durumdayız. Bir an önce bu araçların bırakılmasını istiyoruz. Zaten mal sahibi de ürününden vazgeçti. ’Yeter ki bu şoförler, bu araçlar geri bırakılsın’ diyor. Biz diyoruz ki malları orada imha edin ya da soğuk hava deposuna alın orada bekletin, tırlarımızla birlikte şoförlerimizi geri bırakın" dedi.

Koray Ünlü