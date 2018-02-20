İran uçağının enkazı bulundu

Aseman Havayollarına ait bir uçak Pazar günü İran’ın başkenti Tahran’dan çıktıktan yaklaşık 45 dakika sonra Pazar sabahı Zagros menzilinde kaybolmuştu. İran devlet televizyonuna konuşan, İran Aseman Hava Yolları Halkla İlişkiler Müdürü Muhammed Taki Tabatabayi, uçakta biri çocuk 60 yolcu ve 6 mürettebat, toplam 66 kişi bulunduğunu belirtilmişti. İki gün süren yoğun kar ve sisin ardından, havanın düzelmesi ve görüş mesafesi sağlanarak arama çalışmalarına başlandı. Helikopterlerle yapılan arama çalışmaları sonucunda uçağın enkazının bulunduğu bildirildi. Arama kurtarma pilotlarından biriyle konuşan bir IRIB muhabiri, Pilotun, uçağın etrafına dağınık cisimler gördüğünü ve bunun Dena dağına yaklaşık 4 bin metre mesafedeki Noghol köyünde olduğunu bildirdiğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları sözcüsü Ramazan Sharif, İran Radyo Televizyon Kurumu’na (İRİB) yaptığı açıklamada, "Bu sabah uçağın enkazı Dena dağında bulundu" dedi.