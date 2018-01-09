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İran uyruklu 5 yolcunun valizinden bin 613 paket kaçak sigara çıktı

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesinde yaptığı yol kontrollerinde İran Uyruklu 5 yolcunun valizine gizlenmiş halde bin 613 paket kaçak sigara ele geçirdi.

İran uyruklu 5 yolcunun valizinden bin 613 paket kaçak sigara çıktı

09 Ocak 2018 18:28

Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde bulunan Değirmenli köyü mevkiinde yol kontrollerine başladı. Durdurulan iki yolcu otobüsünde yapılan aramada, İran uyruklu oldukları tespit edilen 5 ayrı yolcuya ait valizlerin içerisine gizlenmiş şekilde bin 613 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu şahıslara 27 no'lu ÖTV genel tebliği kapsamında 22 bin 582 lira idari yaptırım, otobüs şoförlerine ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre toplam bin 84 lira para cezası uygulandığı öğrenildi. 

Dursun Ekrem Er
 

Etiketler: kaçak sigara

 

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