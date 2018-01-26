Diğer
Kategoriler

İran uyruklu kadınlar metamfetaminle yakalandı

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde iki İran uyruklu kadında yapılan aramada 2 kilo 345 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

İran uyruklu kadınlar metamfetaminle yakalandı

26 Ocak 2018 01:12

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında Van'dan Ankara istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu. Araçta durumundan şüphelenilen 53 yaşındaki İran uyruklu Robab R.'nin üzerinde yapılan aramada iki ayrı şeffaf naylon poşet içerisinde toplam 944 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Aynı otobüste durumundan şüphelenilen 26 yaşındaki kadın Sanaz M.'nin oturduğu koltuğun altında ve üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo 401 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Uğur Yiğit

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç