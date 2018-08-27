İran ve IKBY sınır muhafızları arasındaki tartışma nedeniyle Keyli Sınır Kapısı kapatıldı

Süleymaniye kentindeki Raperin Gümrük Müdürü Cevher Resul yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) muhafızları ile İran sınır muhafızları arasında çıkan tartışma nedeniyle Keyli sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını belirtti. Tartışmanın dinlenme saatinde Kürt muhafızların İranlı muhafızların oturmalarına izin vermedikleri bir yere oturması sebebi ile başladığını ifade eden Resul, olayların daha büyümemesi için sınır kapsının geçici olarak kapatıldığını söyledi. Resul ayrıca Kürt yetkili sorunun çözülmesi için girişimler başlattığını belirtti.

Abdulkadir Hacıoğlu