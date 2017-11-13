Diğer
Kategoriler

İran ve Irak’taki depremde bilanço artıyor: 348 ölü

İran-Irak sınırında meydana gelen depremde ölü sayısı 348’e yükseldi.

İran ve Iraktaki depremde bilanço artıyor: 348 ölü

13 Kasım 2017 13:45

Irak - İran sınırında, merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede dün şiddetli deprem meydana gelmişti. Şiddeti 7.3 olarak açıklanan depremde ölü sayısı artmaya devam ediyor. Yetkililer, şu ana kadar 348 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran’da 341 kişinin hayatını kaybettiği depremde 5 bin 346 kişi de yaralandı. İranlı yetkililer, 70 bin kişinin kalacak yere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. İran’da hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümü Kirmanşah eyaletinden.

Depremin vurduğu Irak’ta ise 7 kişi hayatını kaybetti. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 321 kişinin yaralandığı kaydedildi.

2003 yılında 6.6 şiddetinde meydana gelen depremde İran’ın güneydoğusunda bulunan Bem şehrinde büyük yıkım meydana gelmiş, 26 bin kişi hayatını kaybetmişti. Dün meydana gelen deprem, 2012 yılından bu yana meydana gelen en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç