İran ve Irak’taki depremde bilanço artıyor: 348 ölü

Irak - İran sınırında, merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede dün şiddetli deprem meydana gelmişti. Şiddeti 7.3 olarak açıklanan depremde ölü sayısı artmaya devam ediyor. Yetkililer, şu ana kadar 348 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran’da 341 kişinin hayatını kaybettiği depremde 5 bin 346 kişi de yaralandı. İranlı yetkililer, 70 bin kişinin kalacak yere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. İran’da hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümü Kirmanşah eyaletinden.

Depremin vurduğu Irak’ta ise 7 kişi hayatını kaybetti. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 321 kişinin yaralandığı kaydedildi.

2003 yılında 6.6 şiddetinde meydana gelen depremde İran’ın güneydoğusunda bulunan Bem şehrinde büyük yıkım meydana gelmiş, 26 bin kişi hayatını kaybetmişti. Dün meydana gelen deprem, 2012 yılından bu yana meydana gelen en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti.