İran ve Irak’taki depremde bilanço artıyor

Dün akşam saatlerinde Irak’ta meydana gelen ve İran’ın Kermanşah eyaletini de vuran 7.3 şiddetindeki deprem nedeniyle ölü sayısının 207’ye yükseldiği belirtildi. Kermanşah’da en az 200 kişinin hayatını kaybettiği ve bin 600 kişinin yaralandığı, Irak’ta ise en az 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne göre, 7.3 büyüklüğündeki ve 33.9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Irak’ın Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.

Kürt Bölgesi Sağlık Bakanı Rekavt Raşit, Süleymaniye’ye bağlı Derbendihan’da durumun oldukça kritik olduğunu ve Derbendihan Barajı’na yakın yerleşim alanlarının boşatılması gerektiğini söyledi. Depremin ardından Irak’ın başkenti Bağdat’taki camilerde ölenler için sela okutulduğu belirtildi. İran’ın bazı bölgelerinde deprem nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığı ve deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.