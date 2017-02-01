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İran ve Libya'ya kaçak silah sevkıyatıyla suçlanan İtalyan çift tutuklandı

Mari D Leva ve eşi Annamaria Fontana, silah ambargosu uygulanan ülkelere kaçak silah satma suçlamasıyla yapılan uluslararası bir soruşturmanın ardından İtalya'da tutuklandı.

İran ve Libyaya kaçak silah sevkıyatıyla suçlanan İtalyan çift tutuklandı

01 Şubat 2017 13:22

İtalya polisi, Mario Di Leva ile ve eşi Annamaria’nın, Napler yakınlarında İran eski cumhurbaşkanı Ahmedi Necat ile birlikte çekilen bir fotoğraf da basına verdi. Alınan haberlere göre çift, silah ambargosu uygulanan İran ve Libya gibi ülkelere yapılan silah kaçakçılığı konusunda yapılan uluslararası bir soruşturmanın ardından İtalya’da tutuklandı.
Kaçakçılıkla ilgili olarak üç İtalyan ve bir Libyalının helikopterlerle bu ülkelere suikast silahları ve havadan karaya füzeler satma işinde yer aldığı kaydedildi. Soruşturmaya dahi edilen dördüncü İtalyanın ise İtalya helikopter üreticisi Societa Etaliana Elcotter’in CEO’su Andrea Pardi’nin olduğu iddia ediliyor.
 

Etiketler: iran, Libya, Mari D Leva


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