İran’a karşı yaptırımlar genişleyebilir

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, AB Dışişleri Bakanlarının bugün Lüksemburg’da yapacağı görüşmede İran’a karşı alınan yaptırımların genişletilmesi ele alınacak. Haberde, genişletilecek yaptırımın kişilere ve belirli şirketlere dönük olacağı belirtildi.

AB Siyasi ve Güvenlik Komitesi (PSC) tarafından Suriye rejimini ve askeri harekâtını destekleyerek, silah tedariki yapan İran’ın cezalandırılması gerektiği, bundan dolayı da oluşturulacak yasaklılar listesinde diplomatlar ve bakanların da olacağı vurgulandı. Bazı AB ülkeleri ise, İran’a uygulanacak yaptırımların AB ülkesi ülkelere ekonomik açıdan zarar vermesine karşı buna ihtiyatlı yaklaşıyor.