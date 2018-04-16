Diğer
Kategoriler

İran’a karşı yaptırımlar genişleyebilir

Avrupa Birliği (AB), Suriye’deki Esed rejimine verdiği destek, ABD’ye karşı olan kışkırtıcı tavrı ve Yemen’deki Husi isyancıları desteklemesinden dolayı İran’a karşı yaptırımları genişletmek istiyor.

İrana karşı yaptırımlar genişleyebilir

16 Nisan 2018 11:59

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, AB Dışişleri Bakanlarının bugün Lüksemburg’da yapacağı görüşmede İran’a karşı alınan yaptırımların genişletilmesi ele alınacak. Haberde, genişletilecek yaptırımın kişilere ve belirli şirketlere dönük olacağı belirtildi. 

AB Siyasi ve Güvenlik Komitesi (PSC) tarafından Suriye rejimini ve askeri harekâtını destekleyerek, silah tedariki yapan İran’ın cezalandırılması gerektiği, bundan dolayı da oluşturulacak yasaklılar listesinde diplomatlar ve bakanların da olacağı vurgulandı. Bazı AB ülkeleri ise, İran’a uygulanacak yaptırımların AB ülkesi ülkelere ekonomik açıdan zarar vermesine karşı buna ihtiyatlı yaklaşıyor.  

Etiketler: Avrupa Birliği, iran

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç