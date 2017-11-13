İran’da 3 günlük yas ilan edildi

Irak - İran sınırında, merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede şiddetli deprem meydana gelmişti. Şiddeti 7.3 olarak açıklanan depremde özellikle İran’ın Kirmanşah eyaletinde bulunan Kasr-ı Şirin kentindeki binalarda büyük hasar meydana geldi. İran’ın batısında yer alan Kirmanşah eyaletinde gerçekleşen depremde, sağlık görevlileri 328 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 950 kişinin yaralandığı bildirdi. Ölü sayısının artması üzerine Irak sınırındaki Kirmanşah vilayetinde 3 gün ulusal yas ilan edildi.