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İran’da 3 günlük yas ilan edildi

İran’da dün meydana gelen depremde ölü sayısının 300’ü geçmesinin ardından Kirmanşah vilayetinde 3 gün ulusal yas ilan edildi.

İranda 3 günlük yas ilan edildi

13 Kasım 2017 12:29

Irak - İran sınırında, merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede şiddetli deprem meydana gelmişti. Şiddeti 7.3 olarak açıklanan depremde özellikle İran’ın Kirmanşah eyaletinde bulunan Kasr-ı Şirin kentindeki binalarda büyük hasar meydana geldi. İran’ın batısında yer alan Kirmanşah eyaletinde gerçekleşen depremde, sağlık görevlileri 328 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 950 kişinin yaralandığı bildirdi. Ölü sayısının artması üzerine Irak sınırındaki Kirmanşah vilayetinde 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Etiketler: deprem, Irak, iran, yas

 

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