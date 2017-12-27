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İran'da deprem: 1 ölü, 56 yaralı

İran’ın başkenti Tahran yakınlarında gece meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 56 kişinin yaralandığı açıklandı.

İranda deprem: 1 ölü, 56 yaralı

27 Aralık 2017 10:56

İran’ın başkenti Tahran yakınlarında Tahran saati ile 00.54 sularında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 56 kişinin hafif yaralandığı açıklandı. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Hayatını kaybeden bir kişinin ise deprem korkusundan dolayısı kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi. Depremin ardından panik yaşayan halk, geceyi dışarıda geçirdi.

20 Aralık’ta Tahran, 5.2 büyüklüğündeki depremle sallanmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti. 12 Kasım’da ise 341’den fazla kişinin ölümüne neden olan 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 

Etiketler: deprem, iran

 

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