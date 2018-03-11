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İran’da düşen Türk jetinin uçuş ekibi son fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmış

İran’da düşen Başaran Holding’e ait iş jetinde hayatını kaybeden hostes Eda Uslu’nun uçağın pilotu Melike Kuvvet ile üç gün önce Dubai’de çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

İranda düşen Türk jetinin uçuş ekibi son fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmış

11 Mart 2018 22:30

Başaran Holding’e ait Challenger 604 tipi özel iş jeti Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden İstanbul'a gitmek üzere havalanmış ve bu akşam saatlerinde İran'ın güneyine düşmüştü. Uçakta bulunan iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının yanı sıra Kaptan Pilot Melike Kuvvet, İkinci Pilot Beril Gebeş ve uçağın hostesi Eda Uslu hayatını kaybetmişti.

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Yaşanan kazanın ardından uçağın hostesi Eda Uslu’nun üç gün önce Dubai’de iş jetinin Kaptan Pilotu Melike Kuvvet ile birlikte akşam yemeği yerken fotoğraf çektirdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşıldı.
Kabin memuru Eda Uslu’nun yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanları yer hizmetlerinde çalıştığı, bir süredir de Başaran Holding bünyesinde görev yaptığı öğrenildi.  

Ferhat Yasak
 

 

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