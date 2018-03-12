İran’da düşen Türk uçağında bulunanların cesetlerine ulaşıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarca emirliğinden kalkan ve varış rotası İstanbul olan CL60 tipi özel uçak, İran’ın Şehrekürd bölgesi yakınlarında bulunan Zagros dağlarında düşmüştü.

Olay yerine sevk edilen arama ve kurtarma ekipleri, kazanın ardından kısa süre sonra uçak enkazına ulaştı. İran Acil Yardımlar Kurumunun 11 cesedin de bulunduğunu açıklamasının ardından, kurtarma helikopterler olay yerine sevk edildi. Helikopterle 11 cesedin taşındığı belirtildi.

İran Kızılay yetkilileri, kimliklerin belirlenebilmesi için DNA testinin gerekli olduğunu belirtmişti. Bugün yapılan çalışmalar kapsamında Mina Başaran başta olmak üzere 8 cenazenin kimlik tespiti tamamlandı. Yerel basına konuşan görgü tanıkları uçağın irtifa kaybederek dağa çarptığını iddia etmişti.

Dün akşam saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarca emirliğinden İstanbul’a doğru giden CL60 tipi özel uçak, İran’ın Ardal kenti sınırlarındaki dağlık alanda radarlardan kaybolduktan hemen sonra Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşmüştü. Uçakta 6’sı Türk 8 kişi ve 3 mürettebat bulunuyordu. Uçakta bulunan iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, 7 kız arkadaşıyla Dubai’de yaptığı bekarlığa veda partisinden dönüyordu.

Celalettin Erduş

