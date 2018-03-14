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İran'da düşen Türk uçağında hayatını kaybedenler İstanbul’da

İran'da düşen Türk uçağında hayatını kaybedenler İstanbul’da den 10’unun cenazesi askeri uçakla İstanbul’a getirildi. Ölenlerin acılı yakınları Atatürk Havalimanı'na akın etti.

İranda düşen Türk uçağında hayatını kaybedenler İstanbulda

14 Mart 2018 12:17

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jet geçtiğimiz Pazar akşamı İran’da düşmüş, kazada uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti.

İran’da yapılan incelemelerin ardından hayatının kaybedenlerden 10’unun cenazesi bugün önce Diyarbakır’a ardından askeri uçakla İstanbul’a getirildi. Uçağın inmesiyle ölenlerin acılı yakınları uçağın inmesiyle cenaze araçların olduğu bölüme geldi. Acılı aileler cenazelerin cenaze aracını konmasını bekledi. Ardından Cenazeler Atatürk Havalimanı’nda araçlara konularak Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Öte yandan, kaptan pilot Beril Gebeş’in cenazesinin incelemelerinin sürdüğü, bu yüzden İran’dan gönderilmediği öğrenildi. Gebeş’in cenazesinin daha sonra Türkiye’ye getirileceği öğrenildi. 

Hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde cenazelerini almak için beklerken duygusal anlar yaşandı. 

Hayatını kaybeden 10 kişinin ismi, “Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu” şeklinde açıklanmıştı.  

Volkan Kayalar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç - Tuncer Cengiz

 

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