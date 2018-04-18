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İran'da helikopter düştü: 2 ölü, 2 yaralı

İran Offshore Petrol Şirketine (IOOC) ait bir helikopterin Basra Körfezi'ne düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Pilotun ise kazadan sağ kurtulduğu öğrenildi.

İranda helikopter düştü: 2 ölü, 2 yaralı

18 Nisan 2018 10:36

Ulusal İran Petrol Şirketi'nin bir yan kuruluşu olan İran Offshore Petrol Şirketine ait helikopter, İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde düştü. Helikopterde bulunan 5 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği, 2'sinin ise kayıp olduğu bildirildi. Helikopterin IOOC’nin petrol platformlarından birinden bir hastayı hastaneye götürmek üzere havalandığı, ancak kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü belirtildi. Medya kaynaklarında, hastanın ve kendisine eşlik eden kişinin hayatını kaybettiği, helikopter pilotunun ise kazadan sağ kurtulduğu ifade edildi. Kazada kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.  

 

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