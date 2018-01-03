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İran’da hükümet karşıtları da destekçileri de sokaklarda

İran’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Buna karşı hükümet yanlıları da sokaklara indi.

İranda hükümet karşıtları da destekçileri de sokaklarda

03 Ocak 2018 16:39
İran’da hükümet karşıtları da destekçileri de sokaklarda - Tıkla İzle

Ekonomik durumu gerekçe göstererek 28 Aralık tarihinde başlatılan eylemler, Tahran, Kermanşah, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz ve Senendeç gibi bir çok şehre de yayıldı. Çıkan olaylarda ise şu ana dek 23 kişi hayatını kaybederken, binden fazla kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan, Trump’ın “İran’da artık değişim zamanı” şeklindeki açıklamasının ardından hükümet yanlıları da Zencan, Reşt ve Tahran başta olmak üzere bir çok ilde sokaklara indi. Olayları ABD’nin kurguladığını söyleyen göstericiler, Trump aleyhine sloganlar attı. Güvenlik güçleriyse grupların karşı karşıya gelmemesi için yoğun önlemler aldı.

 

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