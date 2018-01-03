İran’da hükümet karşıtları da destekçileri de sokaklarda

Ekonomik durumu gerekçe göstererek 28 Aralık tarihinde başlatılan eylemler, Tahran, Kermanşah, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz ve Senendeç gibi bir çok şehre de yayıldı. Çıkan olaylarda ise şu ana dek 23 kişi hayatını kaybederken, binden fazla kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan, Trump’ın “İran’da artık değişim zamanı” şeklindeki açıklamasının ardından hükümet yanlıları da Zencan, Reşt ve Tahran başta olmak üzere bir çok ilde sokaklara indi. Olayları ABD’nin kurguladığını söyleyen göstericiler, Trump aleyhine sloganlar attı. Güvenlik güçleriyse grupların karşı karşıya gelmemesi için yoğun önlemler aldı.