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İran'da yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı!

İran'da yolcu uçağının düşmesinin ardından uçağın bağlı bulunduğu Aseman Havayolları, uçakta kurtulan olmadığını duyurdu.

İranda yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı!

18 Şubat 2018 10:44

İran’da Tahran-Yasuj seferini gerçekleştiren Aseman Havayollarına ait yolcu uçağı düştü. İsfahan’ın Semiron ilçesi yakınlarındaki dağlık alanda düştüğü ifade edilen uçakta 60 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğu kaydedildi. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan 66 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Arama kurtarma birlikleri olay yerine sevk edilirken, elverişsiz hava koşullarının helikopterlerin arama çalışmalarını zorlaştırdığını dile getirdi. Uçakta 60 yolcu, 2 güvenlik görevlisi ve 4 mürettebat bulunduğu kaydedildi.
25 Aralık 2016’da aralarında dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun üyelerinin de bulunduğu Rus askeri uçak Karadeniz üzerindeyken düşmüştü. Olayda 92 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya'nın Domodedovo Havalimanı'ndan 71 kişi ile kalkan Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı ise 11 Şubat’ta düşmüş ve olayda kurtulan olmamıştı. 

 

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