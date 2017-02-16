İran'ın Urumiye kentinde gece saat 01.28'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Hakkari’nin Yüksekova ve Şemdinli'nin sınır köylerinde de hissedildi.

Erkan Çapraz

