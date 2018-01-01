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İran'daki protestolarda ölü sayısı 10'a yükseldi!

İran televizyonu, ülkede devam eden hükümet karşıtı protestolarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İrandaki protestolarda ölü sayısı 10a yükseldi!

01 Ocak 2018 12:56

İran’da ekonomi politikaları protesto etmek amacıyla ülke çapında düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde Huzistan Eyaleti'ndeki İze şehrinde dün gece 2 kişi hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde toplam ölü sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümetine ölüm çağrısında bulunan eylemcilerin, dini liderler Ali Hamaney karşıtı sloganlar attığı gösteriler devam ediyor.

Ülkede protestoların organize edildiği sosyal medyaya ise kısıtlama getirildi.

İranlı yetkililer, eylemlere karşı “barışı sağlamak amacıyla geçici olarak Instagram ve Telegram uygulamalarının sınırlandırıldığını” duyurdu. 

 

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