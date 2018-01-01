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İran'daki protestolarda ölü sayısı 12'ye yükseldi!

İran’da beş gündür süren hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

İrandaki protestolarda ölü sayısı 12ye yükseldi!

01 Ocak 2018 12:56

Ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde, 28 Aralık'ta yüksek enflasyonu protesto etmek için başlayan hükümet karşıtı eylemler devam ediyor. Sokağa dökülen binlerce kişi, yoksulluk ve işsizliği protesto ediyor. İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, dün gece protestolarda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 12’ye yükseltildiği bildirildi.

Protestolara katılan bazı silahlı göstericilerin, polis karakolları ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştıkları ancak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü belirtildi. Protestolarda, 5 güç içinde en az 50 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Dün akşam ülkedeki gerginliği azaltmak için bir konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani, İran vatandaşlarının hükümete karşı hoşnutsuzluklarını dile getirme hakkına sahip olduğunu ifade ederek, halkı sakin olmaya çağırdı. 

 

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