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İran'dan ABD'ye büyük tehdit! Sadece bir kaç saatte...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin yeni yaptırımları dayatması durumunda sadece bir kaç saat içinde nükleer anlaşmayı iptal edebileceklerini söyledi.

İrandan ABDye büyük tehdit! Sadece bir kaç saatte...

15 Ağustos 2017 10:46

'Sadece bir kaç saat sürer' Bu sözler İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye ait. Ruhani, nükleer denemeler üzerine bugün yaptığı açıklmada 'ABD eğer yaptırımlar konusunda dayatmaya devam ederse nükleer anlaşmayı iptal etmemiz sadece bir kaç saat sürer' dedi.

İran ile ABD'nin arasındaki gerilim yeniden yükseliyor. İran parlamentosundan canlı yayınlanan konuşmasında Hasan Ruhani ABD'nin eski deneyimlerine geri dönmesi halinde, İran'ın da çok kısa bir sürede aylar ya daa haftalar değil sadece bir kaç saatte büyük bir geri dönüş yapacağını söyledi.

Pazar günü ise İran, Washington'ın son yaptırım kararına resmen meydan okumuş, balistik füze denemesi yapabilmek için daha fazla ödenek verilmesini öngören yasa tasarısına onay vermişti.

Yeni yasa balistik füze denemesi ve iran Devrim Muhafızları'na 520 milyon dolarlık kaynak ayrılmasını öngörüyor.

İran "ABD'ye cevap vereceğiz" demişti

Geçtiğimiz ay ABD balistik füze programı ve terörö örgütlerine yardım gerekçesiyle İran'a yeni yaptırımlar getirmişti.

Yaptırımlardan 18 kurum veya kişi etkileniyor. Söz konusu kurum ya da kişilerin İran'ın balistik füze programını ve insansız hava aracı yapma yoluyla İran Devrim Muhafızları'nı desteklediği ABD tarafından açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlı yaptığı açıklamada "İran İsrail'i ve Orta Doğu'daki istikraraı tehdit eden Hizbullah, Hamas, Filistin islami Cihad gibi terör örgütlerini desteklemeye devam ediyor. İran Esad'ın kendi halkına uyguladığı sulme rağmen ısrarla rejime desteğini sürdürüyor" ifadeleri yer almıştı.

İran ise yaptırımlara karşlık vereceğini belirtmiş, ABD'nin yaptıtımlarının tek taraflı ve geçersiz olduğunu savunmuştu.  

Kaynak: Milliyet gazetesi

Etiketler: ABD, iran


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