İran'dan ABD'ye rest!

BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesinin, 2015 yılında, nükleer enerji çalışmalarının denetlenmesine izin vermesi şartıyla İran'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşmasından ABD'nin 15 Mayısta tek yanlı olarak çekilmesi ve İran'a yeniden ambargo uygulama başlatacağını açıklamasıyla iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmıştı.

ABD'nin 4 Ağustos'ta İran'a yönelik aldığı ekonomik ambargo kararının 4 Kasım'da uygulanmaya başlanacağı belirtildi.



ABD'nin İran'a ambargo uygulamasına misilleme olarak İran, Basra Körfezine kıyısı olan ülkelerin açık denizlere ulaşabileceği ve ham petrol taşımacılığının 3'de biri olan 18,5 milyon varil petrolün geçtiği tek yol olan Hürmüz boğazını petrol ticaretine kapatmak için askeri tedbirler alacağı tehdidinde bulunmuştu. Washington, petrol gemilerinin geçiş güvenliğini sağlamak için İran Körfezinde bir filo bulunduruyor. ABD, Hürmüz Boğazı'nın Suudi Arabistan kıyısında 5. Filo için bir üs inşa etti.

Hasan Ruhani, bugün İran devlet televizyonundan yaptığı konuşmada, ABD'yi çileden çıkaran füzelerinden vazgeçmeyeceğini, İran'ın Irak ile yaptığı savaşta Saddam Hüseyin'i yenilgiye uğrattığı gibi İran ile çatışmasından Trump'ın da yenileceğini söyledi.

Ruhani konuşmasını yaparken, İran'ın başkenti Tahran'da yıllık ordu yürüyüşü yapılırken İran Körfezi'nde Bender Abbas limanında deniz gücünü gösteren tatbikatlar da yer aldı. İran evvelki gün de Körfez bölgesindeki petrol gemilerinin geçiş yolu üzerinde, ülkenin düşmanlarını bekleyen “Vurucu Cevap” adın altında hava kuvvetleri tatbikat yapmıştı.