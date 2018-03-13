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İran’dan ’acil iniş izni verilmediği’ iddialarına yalanlama

İran’da düşen Türk uçağının kazadan önce acil iniş izni istediği ve bunun reddedildiği iddiaları yalanlandı.

İrandan acil iniş izni verilmediği iddialarına yalanlama

13 Mart 2018 13:26

İran’da düşen Türk uçağının kazadan önce acil iniş izni istediği ancak İranlı yetkililerce iniş izni verilmediği iddiaları üzerine İran Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Direktörü Rıza Caferzade bir açıklama yaptı.

İddiayı yalanlayan Caferzade, “Türk uçağı pilotu acil iniş izni istemedi. İran tarafından pilot ile gerekli işbirliği yapılmıştı. Türk uçağının pilotu teknik arızadan ötürü irtifa azaltma isteğinde bulundu. Ancak irtifa azaltırken radarlardan kayboldu. Dolayısıyla böyle bir iddianın yapılması kamuoyunu olumsuz yönde etkileyen gereksiz yalan bir iddiadır” dedi. 

Caferzade, dost ve kardeş ülke Türkiye ile gerekli tüm işbirliğinin yapıldığını belirterek, ilk dakikalardan itibaren arama ve kurtarma operasyonunun başladığını da vurguladı.  

 

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