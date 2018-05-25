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İran'dan Avrupa'ya tehdit

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, Avrupa'yı İran'dan petrol satın alma sözü vermezse nükleer silah programına tekrar başlamakla tehdit etti.

İrandan Avrupaya tehdit

25 Mayıs 2018 14:42

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, Avrupa'yı İran'dan petrol satın almaya söz vermez ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı yaptırımlara tekrar başlatma tehdidine karşı çıkmazsa nükleer silah programına tekrar başlamakla tehdit etti. Hamaney yaptığı açıklamada, "Eğer Avrupalılar taleplerini yerine getirmekte tereddüt ederse İran nükleer faaliyetlerine devam etme hakkına sahiptir" dedi. Hamaney, İran'ın artık ABD ile hiçbir ilişkisi olmayacağını söyleyerek, "İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası anlaşmaları kolayca ihlal eden, anlaşmadan imzasını geri çeken ve anlaşmadan çekilmesini televizyonda tiyatro gösterisiyle ilan eden bir hükümetle artık hiçbir bağı olamaz" ifadelerini kullandı.  

 

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