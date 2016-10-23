Denizli’de bir turizm firması tarafından yapılan anlaşma ile İran’ın başkenti Tahran’dan Denizli’ye Çardak Havalimanına ilk defa charter seferleri başlatıldı. İçerisinde İranlı 295 turist taşıyan uçak, Tahran’dan kalkarak direkt uçuşla Denizli Çardak Havalimanına gece saat 01.30’da iniş yaparak ilk seferini gerçekleştirdi. Her hafta yaklaşık 300 kişilik kafile halinde Tahran-Denizli, Denizli-Tahran şeklinde seferler gerçekleştirilecek. Bir sene boyunca sürecek seferlerle, yaklaşık 20 bin İranlı turistin Denizli’ye getirilmesi ve konaklaması hedefleniyor. İran’dan gelen turist kafilesi için ‘hoş geldin’ onuruna uçağın havalimanına inişinin ardından iki tanker ile üzerine su fışkırtıldı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren ve turizm anlaşmasını sağlayan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarı ise, gelen ilk turist kafilesini çalışanlarıyla birlikte uçak kapısında çiçeklerle karşıladı.

Denizli’de ilk charter uçuşlarının heyecanı içinde olduklarını belirten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarı, “Denizli’ye ilk charter uçuşlarını başlattık ve her hafta Denizli’den Tahran’a, Tahran’dan Denizli’ye direk uçuşlarımız başladı. Biz bunu Denizli Pamukkale’deki konaklama sayısını arttırmak amacıyla hem de Denizli ile İran arasındaki ticari bağları geliştirmek için bu işi başlattık. Bütün Denizlimizin, İran’daki iş adamlarımızın, STKlarımızın bu işe destek vermesini bekliyoruz. İnşallah hepimiz için, şehrimizi için, ülkemiz için hayırlısı olur” dedi.

Yurt dışından Denizli’ye charter uçak seferleri olarak ilk uçak olduğunu, sadece Tahra değil diğer ülkeler için de girişimlerde bulunduklarını belirten Sarı, “Bunun devamı gelecek, bu uçak seferlerini 6 günde bir, bir yıl boyunca yapmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra değişik girişimlerimiz de var. Avrupa’dan, Uzak Doğu’dan direk charter uçuşlarını Denizli’ye başlatmak için canla başla çalışıyoruz. Bunun en büyük önemi Denizli Pamukkale’deki konaklama sayısını arttırmak, Denizli’nin bilirliliğinin artırmak. İlk defa Denizli’ye uçak dolu turist indiriyoruz. Şuan da uçağımızda 295 kişi var. Bunların bir kısmı Pamukkale’de kalacak, bir kısmı Antalya’ya gidecek. Ama ileriki günlerde gelen uçakların yüzde 80’inini Denizli’de konaklamayı düşünüyoruz. Daha önce tarifeli olarak gelen uçaklar vardı ama artık direk seferler bir yıl boyunca devamlı olarak gelecek” diye konuştu.

“Hiçbir olumsuzluk gelmemi etkilemedi”

Türkiye’nin yaşadığı siyasi olumsuzlukların, Türkiye’ye gelme konusunda kendisini hiç etkilemediğini belirten Esam Ekberi, daha önce birkaç hem Türkiye’ye hem de Denizliye geldiğini ve çok güzel insanları olduğunu söyledi.

Türkiye’ye daha önce 6-7 defa geldiğini ancak Denizli’ye ilk defa geldiğini anlatan Selime Halili, uçak seferlerinin direk başlamasının yakınlık için iyi olduğunu, gidilmek istenen yerlere daha kolay ulaşmak istediklerini belirtti.

“Şükürler olsun Erdoğan gibi bir ağabeyimiz var, aslanlar gibi burayı saklıyor”

Türkiye’de yaşanan olumsuz olayların farkında olduğunu ama bunların kendisini asla etkilemediklerini vurgulayan Abdulğafur Nûbeş, “Denizli ve Pamukkale’nin çok tarifini duydum. Ona göre buraya gelmeye bayılıyorum. Zaten kendim Türkiye’yi çok beğeniyorum. Olumsuz olaylar gelmemi asla etkilemedi, neden etkilesin. Şükürler olsun Recep Tayyip Erdoğan gibi bir ağabeyimiz var. Aslanlar gibi burasını saklıyor. Türkçeyi rahat konuşabiliyorum, çocukluğumdan beri biliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına herkesi selamlayarak başlayan İran’dan turist getiren turizm firması müdürü Omid Hasan, “Ben büyük bir ülkeden geliyorum, onun kültürü büyük, İran’dan geliyorum. İran ve Türk halkı her zaman bir yerde, bir ve beraberdir. Umarım bu direk uçuşların İran halkı ve Türk halkı arasındaki bağlar daha düzenli olur. Bağlar daha kuvvetli olsun. Umarım Türkiye ve Türk halkı, İran ve İran halkının kadirini bilir, çünkü İran halkı her zaman Türkiye’ye destek olmuştur. Umarım Türk halkını da, Türkiye’den İran’a götürebiliriz. Türk halkı ile İran halkı arasındaki bağlar daha kuvvetli olur. Bu işle Türkiye halkını ve Türkiye’nin Müslüman halkını İran’a, İran’ın Müslümanları’nı da Türkiye’ye getirebiliriz. Umarım uçuşların devamı gelir ve İran’ın turizm kültürü daha da genişlemesine yol açar” diye belirtti.