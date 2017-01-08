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İran'dan flaş Türkiye açıklaması

İran’ın dini lideri Ayetullah ali Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti, “Türk hükümetinin Irak’la iyi komşuluk ilişkileri kurup, Irak’ın toprak bütünlüğüne saygı duyması olumlu bir adım” dedi.

İrandan flaş Türkiye açıklaması

08 Ocak 2017 13:04

İran’ın dini lideri Ayetullah ali Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Türkiye’nin Irak’la ilişkilerini olumlu karşıladığını dile getirdi. Velayeti, “Türk hükümetinin Irak’la iyi komşuluk ilişkileri kurup, Irak’ın toprak bütünlüğüne saygı duyması olumlu bir adım. Bölgesel ülkeler arasında bu tür ilişkileri olumlu karşılıyoruz. Türkiye ve Irak arasındaki gerilimi olumlu karşılamıyoruz” dedi. 

Velayeti, bölgedeki ülkelerin ilişkilerinde diğer ülkelerin içişlerine karışmaması gerektiğini ifade ederek, Türkiye ve Suriye arasında var olan gerilimin iki ülkenin yararına olmadığını da dile getirdi. Ali Ekber Velayeti, Türkiye-Suriye ilişkilerinde istikrarın eşit hakların tanınmasına bağlı olduğunu söyledi.  

Etiketler: Irak, iran, Türkiye


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