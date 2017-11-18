İran’dan Fransa’ya sert çıkış

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Tahran'ın bölgede daha az agresif olması ve balistik füze programı ile ilgili stratejisini netleştirmesi gerekiyor" ifadeleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Velayeti, "Macron ve Fransa'nın, füze konusuna ve İslam Cumhuriyeti'nin stratejik işlerine müdahale etmesi yarar sağlamıyor. Fransa İran'ın nükleer füze programına müdahale etmemelidir. Bu konuda hassasiyetimiz söz konusu" dedi.