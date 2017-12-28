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İran'dan gelen otobüste 18 bin 480 lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Niksar'da durdurulan İran plakalı otobüsün bagajında yapılan aramada piyasa değeri 18 bin 480 lira olan bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İrandan gelen otobüste 18 bin 480 lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

28 Aralık 2017 12:51

Edinilen bilgiye göre Tokat Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Niksar ilçesine bağlı Köklüce mevkisinde bulunan D-100 karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri uygulamada, Ağrı ilinden geldiği öğrenilen İran plakalı yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında bin 320 paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaraların otobüste yolculuk yapan A.N. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 18 bin 480 lira olan bin 320 paket kaçak sigaraya Jandarma tarafından el konulurken, şüpheli şahıs N.A. Niksar Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesi sonrasında gözaltına alındı. 

Dursun Ekrem Er
 

Etiketler: iran, kaçak sigara

 

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