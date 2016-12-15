Diğer
Kategoriler

İran'dan Halep açıklaması

İran Büyükelçiliği, “Suriye halkının yaralarının sarılmasına katkı sağlamak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması husunda iş birliği yapmak, İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli siyasetlerinden olup, bu çerçevede Türk makamları ile olan diplomatik temaslar ve koordinasyonlar sürdürülecektir” açıklamasını yaptı.

İrandan Halep açıklaması

15 Aralık 2016 16:59

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, son zamanlarda Halep ile ilgili basın yayın organlarında asılsız ve yalan iddialara yer verildiğinin müşahede edildiği kaydedilerek, “Söz konusu iddialar, DAEŞ, Al-Nusra ve diğer organize terör örgütlerine bağlı basın yayın organlarınca koparılan yaygaralardan etkilenerek yayınlanmış olup, tarafımızdan tekzip edilmektedir. İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği olarak şu hususun altını çizmek isteriz ki, komşularla ilişkileri geliştirmek, bölgede terörizm ve aşırıcılıkla mücadele etmek, Suriye halkının yaralarının sarılmasına katkı sağlamak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması husunda iş birliği yapmak, İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli siyasetlerinden olup, bu çerçevede Türk makamları ile olan diplomatik temaslar ve koordinasyonlar sürdürülecektir” denildi.  

İlker Turak

Etiketler: Halep açıklaması, iran açıklama, iran halep


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç