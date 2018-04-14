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İran’dan ikinci tepki Devrim Muhafızları’ndan geldi

İran Devrim Muhafızları Komutanının Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani yaptığı açıklamada "ABD’liler gerçekleştirdikleri saldırının doğurduğu sonuçlara katlanacak" dedi.

İrandan ikinci tepki Devrim Muhafızlarından geldi

14 Nisan 2018 09:56

İran Devrim Muhafızları Komutanının Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani, ABD ve müttefiklerinin Suriye saldırısı hakkında "Söz konusu saldırı ile süreç değişmeyecek ancak durum daha karışık bir hale gelecektir ve bu karışık durum kesinlikle ABD’nin zararına olacak. ABD’liler Suriye’ye gerçekleştirdikleri saldırının bundan sonra bölgede doğuracağı sonuçlarının sorumlusu, bu sonuçlar şüphesiz ABD’nin çıkarları doğrultusunda olmayacak” ifadelerine yer verdi. 

Cevani açıklamalarının devamında "Böylesi kararlar ile kesinlikle direniş cephesi gücünü kaybetmeyecek, tam tersi güçlenecek. Böylece direniş cephesi bu tür müdahaleci eylemlere karşı mücadele etme olanağı artacaktır. ABD’liler gerçekleştirdikleri saldırının doğuracağı sonuçları beklesin" dedi.  

Celalettin Erduş

 

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