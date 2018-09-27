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İran'dan İsrail'e Suriye uyarısı

İran'dan İsrail'e Suriye uyarısı
İran'dan İsrail'e Suriye uyarısı

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Shamkhan, İsrail’e son dönemde Suriye’ye yönelik arttırdığı saldırılar sebebiyle uyarıda bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Ali Shamkhan yaptığı açıklamada, İsrail'i Suriye'de Esad Rejimine yönelik düzenlediği saldırılar konusunda uyardı. Shamkhan açıklamasında İsrail'in bölgedeki tansiyonu artıracak girişimlerine devam etmesi halinde pişman olacağını vurguladı. İsrail'in son zamanlarda Esad güçlerine karşı gerçekleştirdiği saldırıları arttırdığını belirten Shamkhan, "Siyonist rejim Suriye'deki krizi artırmak için arayış içerisinde ve bu sebeple terörist grupları dolaylı bir şekilde desteklemek için çalışmalar yürütüyor” ifadelerini kullandı.  

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