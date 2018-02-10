İran’dan İsrail'e tepki: 'Siyonistler yalancı'

İsrail’in bu sabah İran’a ait bir İHA’yı İsrail ile Suriye sınırında düşürdüğü haberlerine İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı General Hüseyin Selami'den tepki geldi. General Selami, düzenlediği basın toplantısında, "Biz İsrail tarafından gelen hiçbir haberi doğrulamıyoruz, zira siyonistler yalancı. Suriyelilerin haberi doğrulaması takdirinde biz de doğrularız’’ dedi.

General Selami, "Bizim Suriye’de askeri varlığımız olmadı, sadece müsteşarlarımız Suriye’de bulunuyor. Suriye ordusunun varlığı kendi topraklarını savunmak için yeterli’’ ifadelerini kullandı.

ABD’nin Suriye’deki varlığına da değinen Selami, “ABD’nin Suriye’deki varlığı meşru değil ve Suriye’yi terk etmediği takdirde kesinlikle yenilgiye uğrayacaktır’’ diye konuştu.