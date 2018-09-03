İran’dan kritik Suriye açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, düzenlediği basın toplantısında 7 Eylül Cuma günü İran’ın başkenti Tahran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleşecek 3’lü zirve hakkında açıklamada bulundu. Görüşmede Suriye meselesinin değerlendirileceğini söyleyen Kasımi, “Kesinlikle Tahran’da düzenlenecek olan üçlü zirve görüşmesi, bundan önce de takip ettiğimiz çizgi doğrultusunda yeni adımların atılmasına yardımcı olacak. Hedefimiz Suriye’de terörizme karşı mücadelenin devam etmesi ve bu ülkeye huzur ve barışın geri dönmesidir. Ben söz konusu zirve görüşmelerinin bölge ülkeleri, Suriye halkı için ve öte yandan terörizme karşı mücadele doğrultusunda son derece faydalı bir görüşme olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşecek zirvenin ayrıca bölgedeki istikrara da katkıda bulunacağına inandığını belirten Kasımi, “Üçlü zirve görüşmesi bir tek bir konu üzerine olmayacaktır. Suriye meselesi dışında kesinlikle bölgenin son gelişmeleri, uluslararası gelişmeler, iki taraflı işbirliği ve bazı diğer konular da ele alınacaktır. Zirve görüşmeleri ardından daha detaylı açıklamalar yapacağız” dedi.

Celalettin Erduş